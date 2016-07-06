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"مادونا" تبكي لقصة اغتصاب طفلة في كينيا

6/7/2016

الصورة من حساب "مادونا" على تويتر

تأثرت نجمة البوب الأمريكية مادونا إلى حد البكاء خلال رحلة لكينيا عندما استمعت لأب وهو يروي كيف تعرضت طفلته البالغة من العمر خمسة أعوام للاغتصاب من أحد جيرانه في ضاحية "كيبيرا" العشوائية بالعاصمة نيروبي.

والتقت، مادونا بالرجل خلال زيارة لـ"كيبيرا" واحدة من أكبر الضواحي العشوائية في أفريقيا يومي السبت والأحد.

وقال متحدث باسمها إنها ذهبت هناك لترى كيف يمكنها أن تساعد في تحسين حياة السكان.

وقال، تريفور نيلسون الذي يدير مؤسستي "ريزينج مالاوي" و "راي أوف لايت"، اللتين أسستهما مادونا: "كان حوارا قويا ومزعجا عن واقع العنف في حياة هؤلاء الناس".

وأضاف، "هذه القصص دفعت مادونا للبكاء".

واصطحبت المغنية التي اشتهرت بأغنية (ماتيريال جيرل) أبناءها الأربعة إلى البلد الواقع في شرق أفريقيا ونشرت مقطع فيديو على موقع "انستجرام" لأطفالها وهم ينظفون الشوارع والمزاريب ويرسمون الجداريات.

واجتمعت "مادونا" مع سيدة كينيا الأولى "مارجريت كينياتا" لمناقشة العمل مع مؤسستها الخيرية لدعم برامج صحة الأمهات والأطفال وتدشين المبادرات لمحاربة العنف على أساس النوع.

 

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(الجزيرة)
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