شاهد: يختبئ داخل حقيبة سفر للهرب عبر أوربا

في مشهد عجيب، طوى مهاجر أريتري نفسه داخل حقيبة سفر طولها نحو 70 سنتيمترا للهرب عبر الحدود بين إيطاليا وسويسرا.

ونشرت صحيفة "ذي ديلي ميل" البريطانية الخبر في نسختها اليوم الأربعاء قائلة إن الأمر انكشف عقب إبلاغ أحد الركاب السلطات سماعه أصوات غريبة تنبعث من حقيبة في القطار بين إيطاليا وسويسرا.

واكتشفت السلطات أن الأصوات المنبعثة هي لإنسان داخل الحقيبة والذي سارع بإخراج يده من سحاب الحقيبة.

وقال السلطات السويسرية إنه الشخص الذي كان داخل الحقيبة هو مهاجر إريتري كان في طريقه مع صديق له متوجها إلى شمال أوربا ومنها إلى بريطانيا.

وأضافت أنها عثرت على المهاجر الآخر مختبيء داخل مرحاض في القطار الذي كان قادما من إيطاليا.

