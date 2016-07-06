شاهد: مهاجرة تلد بعد إنقاذ خفر السواحل الإيطالية لها

قال خفر السواحل الإيطالية إنهم أنقذوا نحو 4500 مهاجر كانوا على متن زوارق مطاطية وقارب خشبي في البحر المتوسط أمس الثلاثاء.

ومن الذين جرى إنقاذهم امرأة حامل من الكاميرون وضعت مولودتها وسمتها مانويلا على اسم السيدة التي ساعدتها في الولادة.

وأفاد تقرير بأن السيدة ومولودتها في صحة جيدة.

وقبل أن يعلن خفر السواحل عدد الذين جرى إنقاذهم أمس الثلاثاء أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري تجاوز 67 ألفا.

وقالت المنظمة إن معظم المهاجرين قدموا في قوارب خرجت من ليبيا ثم من مصر.

