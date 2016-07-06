البث الحي
منوعات

شاهد: كحك القوات المسلحة .. مع باكوس وعطوة كنانة

6/7/2016

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة بمناسبة عيد الفطر  المبارك استكمالا لسلسة "كلاويس رمضان" على موقع الجزيرة مباشر، وحملت الحلقة الجديدة  اسم  "كلاويس العيد .. يا ضنايا يابني".

وسخرت الحلقة من إنتاج دور القوات المسلحة المصرية لكحك وبسكوت عيد الفطر، في حوار ساخر بين "كنانة" والذي يجسد دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وتناولت الحلقة الابتكار والإبداع في إقناع الجماهير وتضليلهم للتبرع لجمعية "ياضنايا يابني" التي أسسها كنانة، والتي ربح منها ملايين الجنيهات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد