شاهد: كحك القوات المسلحة .. مع باكوس وعطوة كنانة

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة بمناسبة عيد الفطر المبارك استكمالا لسلسة "كلاويس رمضان" على موقع الجزيرة مباشر، وحملت الحلقة الجديدة اسم "كلاويس العيد .. يا ضنايا يابني".

وسخرت الحلقة من إنتاج دور القوات المسلحة المصرية لكحك وبسكوت عيد الفطر، في حوار ساخر بين "كنانة" والذي يجسد دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وتناولت الحلقة الابتكار والإبداع في إقناع الجماهير وتضليلهم للتبرع لجمعية "ياضنايا يابني" التي أسسها كنانة، والتي ربح منها ملايين الجنيهات.