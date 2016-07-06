شاهد: جمعية لبنانية تقدم طعاما مجانيا للفقراء طوال العام

مساء كل يوم سبت يتحول فصل دراسي في مدرسة ببيروت إلى قاعة طعام للمحتاجين حيث يجتمع متطوعون من الشباب اللبناني لتقديم وجبات مجانية للمشردين والفقراء.

ويتم ذلك من خلال جمعية أهلية خيرية تسمى فودبلسد قدمت منذ تأسيسها في 2012 ما يزيد على 240 ألف وجبة للفقراء والمشردين في إطار جهودها لمحاربة الفقر في لبنان.

وتجمع الجمعية الخيرية الطعام الفائض من مطاعم عديدة في العاصمة بيروت -والذي عادة كان سيلقى في النفايات- وتقوم بتوزيعه على المحتاجين.

وتوزع الجمعية وجبات مجانية على مدار العام بشكل منفصل عن عمل خيري آخر تنفذه ويركز بشكل أساسي على مناسبات احتفالية كبيرة.

ويقدم متطوعون أيضا وجبات مجانية في أيام الأسبوع الأخرى بأماكن مختلفة في بيروت.

وتخطط الجمعية الأهلية لتوسيع نشاطها بإقامة مطعم متنقل تقدم من خلاله الطعام لمن لا يستطيعون الحضور للأماكن التي تنظم فيها احتفالاتها وتقدم خلالها الطعام مجانا.

ويُدير أعمال هذه الجمعية متطوعون يرغبون في خفض عدد الفقراء في مجتمعاتهم.

ولأن المتطوعين يشعرون بسعادة غامرة وهم يخدمون الفقراء وذوي الحاجة فإن الابتسامة لا تكاد تغيب عن وجوههم أثناء ممارستهم هذا العمل.

وتنعكس تلك البشاشة بشكل إيجابي على من يستفيدون من خدمات الجمعية الخيرية.

ومعظم من يحضرون احتفالات الجمعية الخيرية ويأكلون الوجبات المجانية التي تقدمها هم من كبار السن الذين يُسعدهم ترحيب المتطوعين بهم في فصل دراسي تُزينه صور وزهور.

ومع انتهاء تقديم الطعام يحرص المتطوعون على وضع الطعام المتبقي في آنية بلاستيكية لتوزيعه على فقراء آخرين.