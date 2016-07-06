شاهد:وصول المصابين وجث ضحايا المروحية التركية إلى المستشفيات

نُقل المصابون وجُثث ضحايا تحطم مروحية عسكرية تركية الثلاثاء 5 يوليو تموز إلى مستشفيات محلية.

وقالت القوات المسلحة التركية إن سبعة أشخاص قُتلوا وأُصيب ثمانية آخرون عندما تحطمت مروحية كانت تُقل أفرادا من الجيش وأزواجهم وأبناءهم في منطقة شمال شرقي البلاد مُطلة على البحر الأسود الثلاثاء.

وبينما وصلت مركبات تنقل جثث الضحايا من الجنود إلى أحد مستشفيات مدينة "جيريسون" الساحلية تم نقل قائد الطائرة المُصاب إلى إحدى وحدات الرعاية المركزة في سيفاس.

وأضاف، الجيش في بيان له، أنه لم يتسن على الفور تحديد سبب الحادث الذي وقع بينما كانت الطائرة في طريق العودة إلى بلدة "جيريسون" بعد زيارة لمواقع عسكرية بالمنطقة.

لكن رئيس الوزراء وأحد نوابه قد أرجعا وقوع الحادث لسوء الأحوال الجوية واستبعدا تعرضها لهجوم مسلحين.

وتخوض القوات المسلحة التركية صراعا مع مسلحين أكراد يتركز في جنوب شرقي البلاد.

وقال الجيش "للأسف فُقد سبعة من رفاق السلاح وأزواجهم وأطفالهم أرواحهم وتم نقل المصابين الثمانية على الفور إلى مستشفيات في المنطقة." ولم تُحدد هويات الذين لقوا حتفهم.