البث الحي
منوعات

شاهد:وصول المصابين وجث ضحايا المروحية التركية إلى المستشفيات

6/7/2016

نُقل المصابون وجُثث ضحايا تحطم مروحية عسكرية تركية الثلاثاء 5 يوليو تموز إلى مستشفيات محلية.

وقالت القوات المسلحة التركية إن سبعة أشخاص قُتلوا وأُصيب ثمانية آخرون عندما تحطمت مروحية كانت تُقل أفرادا من الجيش وأزواجهم وأبناءهم في منطقة شمال شرقي البلاد مُطلة على البحر الأسود الثلاثاء.

وبينما وصلت مركبات تنقل جثث الضحايا من الجنود إلى أحد مستشفيات مدينة "جيريسون" الساحلية تم نقل قائد الطائرة المُصاب إلى إحدى وحدات الرعاية المركزة في سيفاس.

وأضاف، الجيش في بيان له، أنه لم يتسن على الفور تحديد سبب الحادث الذي وقع بينما كانت الطائرة في طريق العودة إلى بلدة "جيريسون" بعد زيارة لمواقع عسكرية بالمنطقة.

لكن رئيس الوزراء وأحد نوابه قد أرجعا وقوع الحادث لسوء الأحوال الجوية واستبعدا تعرضها لهجوم مسلحين.

وتخوض القوات المسلحة التركية صراعا مع مسلحين أكراد يتركز في جنوب شرقي البلاد.

وقال الجيش "للأسف فُقد سبعة من رفاق السلاح وأزواجهم وأطفالهم أرواحهم وتم نقل المصابين الثمانية على الفور إلى مستشفيات في المنطقة." ولم تُحدد هويات الذين لقوا حتفهم.

 

المزيد من منوعات

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد