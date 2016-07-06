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"ديوان الوقف السني" يستنكر قصف مخيم لنازحي الأنبار ببغداد

6/7/2016

عبد اللطيف الهميم – أرشيف

استنكر ديوان الوقف السني في العراق (مؤسسة حكومية تعنى بتنظيم شؤون السُنة)، تعرض مخيم لنازحي محافظة الأنبار غربي العاصمة بغداد، إلى قصف بقذائف الهاون، أمس الثلاثاء، خلّف قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وقال عبد اللطيف الهميم، رئيس الديوان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "اليد الآثمة التي أزهقت أرواح الأبرياء في الكرادة، هي ذاتها التي ضربت خيام النازحين في منطقتي الدورة والسيدية جنوبي بغداد"، في إشارة إلى "تنظيم الدولة".

معتبرا أن قصف مخيم النازحين محاولة يائسة للتعويض عن الخسائر الفادحة التي مني بها "التنظيم" في الفلوجة وشمال صلاح الدين ونينوى، على حد تعبيره.

وتمكنت القوات العراقية في يونيو حزيران المنصرم من استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة، بمحافظة الأنبار ومناطق واسعة قرب مدينة الموصل ومحافظة صلاح الدين بعد معارك مع مسلحي "تنظيم الدولة".

ودعا الهميم القوات الأمنية إلى "الحفاظ على أرواح العراقيين، خصوصا النازحين منهم الذين لجأوا إلى أهلهم في بغداد هربا من بطش الإرهاب".

مشددا على "ضرورة تفويت الفرصة على أعداء العراق، الذين يحاولون إذكاء الطائفية، من خلال الوحدة والتأكيد على اللحمة الوطنية".

ميدانيا، أعلن مصدر طبي اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي على مخيم النازحين إلى 8 بينهم أطفال.

وقال مصدر طبي من دائرة صحة الكرخ ببغداد، إن "حصيلة القتلى بالهجوم الصاروخي على مخيم النازحين بمنطقة الدورة جنوب بغداد، ارتفعت إلى 8 قتلى، بينهم أطفال، بعد أن فارق عدد من الجرحى الحياة صباح اليوم، متأثرين بالجروح التي تعرضوا لها مساء أمس".

كما أفاد مصدر أمني، أن "مجهولين أطلقوا صواريخ كاتيوشا على تجمع للنازحين من محافظة الأنبار يقطنون في حي الإعلام جنوبي بغداد، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح".

جدير بالذكر أن الهجوم يأتي بعد 3 أيام على هجوم انتحاري استهدف منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد وخلف أكثر من 200 قتيل، بحسب مصادر طبية وأمنية.

 

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