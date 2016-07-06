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دراسة: أجهزة تحسب معدلات استهلاك الطعام

6/7/2016

تشير دراسة إلى أن الأشخاص الذين يرتدون في معاصمهم أجهزة تحسب معدلات استهلاك الطعام يميلون إلى تقليل الكميات التي يتناولونها خلال الوجبات.

ومنذ عدة سنوات قام إريك موث وزملاء له في جامعة كليمسون في ساوث كارولاينا بتطوير طريقة لتتبع كمية الطعام التي يتناولها الشخص اعتمادا على حركة معصمه من خلال جهاز يشبه ساعة اليد.

وقال، موث: "إن مراقبة الذات مسألة حيوية عند محاولة تحقيق أهداف تتعلق بالصحة".

وأضاف، "علينا أن نضع في الاعتبار أن من الصعب فقدان الوزن والحفاظ على فقدان الوزن".

وجهاز قياس معدلات استهلاك الطعام لن يساعد في اختيار طعام صحي لكنه سيعطي الشخص تعليقات فورية وهو يتناول وجباته.

وأضاف، "يمكنك حينئذ اتخاذ قرار واع بشأن ما إذا كنت ستواصل وضع طعام في فمك أم لا أو أن تبعد الطبق وتتوقف عن الأكل قبل أن تجد أنك أفرطت في تناول الطعام".

وبحثت الدراسة ما إذا كان الناس غيروا كمية طعامهم عند حصولهم على تعليقات بشأن وجباتهم من الأجهزة التي يرتدونها في معاصمهم. وفي هذه الدراسة تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات اعتمادا على حجم الأطباق التي كانوا يأكلون منها.

ووجد أن من يأكلون من أطباق كبيرة فقط تناولوا كمية تزيد نحو" أربع قضمات ونصف القضمة" عن الذين يأكلون من أطباق صغيرة.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين أكلوا من الأطباق الكبيرة والأطباق الصغيرة وحصلوا على معلومات استهلاكهم من الطعام قللوا بشكل ملحوظ من الكميات التي كانوا يتناولونها مقارنة مع الأشخاص الذين لم يعوا عدد "القضمات" التي أخذوها.

 

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