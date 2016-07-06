بلغاريا تضبط طني هيروين مخبأين في علب معجون طماطم

ضبط طني هيروين مخبأين في علب معجون طماطم

نجحت السلطات البلغارية في منع تهريب أكثر من طني هيروين ورادين من إيران وكان مزمعا إرسالهما إلى هولندا.

وتبلغ القيمة السوقية للمخدرات التي ضبطت على الحدود البلغارية التركية والتي كانت مخبأة في علب معجون طماطم ما يعادل تسعة ملايين يورو، وذلك وفقا لما صرحت به متحدثة اليوم الأربعاء باسم رئيس الادعاء العام عند معبر ليسوفو الحدودي مع تركيا.

وأوضحت المتحدثة أنه خلال عملية فحص بالأشعة السينية لعلب معجون الطماطم لفت تفاوت الكثافة فيها انتباه المفتشين، وقد تم القبض على سائق الشاحنة وهو إيراني وتحمل الشاحنة لوحات إيرانية.

ويحتمل أن يواجه السائق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما، ومن المنتظر إعدام الهيروين المضبوط الذي يمثل أكبر كمية مخدرات تضبطها بلغاريا على حدودها منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي عام 2007.