النمسا تعلن الحرب على "البطالة" بالتدريب المهني الإلزامي

قررت النمسا تطبيق نظام التدريب المهني الإلزامي حتى سن 18 عاما بحيث يتعين على من في هذه الشريحة العمرية وأتم تعليمه الإلزامي في المدرسة أن يؤدي تدريبا مهنيا أو على الأقل يلتحق بدورات تعليم تكميلي.

وأقر البرلمان النمساوي التدريب الإلزامي اليوم الأربعاء بأغلبية الثلثين.

ويفرض القانون الجديد غرامات مالية تتراوح بين 100 إلى 500 يورو في حال مخالفة ولي الأمر وهي قيمة تشبه القيمة المفروضة في حال خرق قانون التعليم الإلزامي.

وتسعى النمسا من خلال هذه الخطوة إلى تقليل عدد المتسربين من التدريب المهني والذين يجدون صعوبة في الالتحاق بسوق العمل لاحقا.

وبناء على ضغط من حزب الشعب النمساوي المحافظ تم إدراج شباب طالبي اللجوء بصورة محدودة في البرنامج، وأوضح الحزب أن دمج شباب اللاجئين بصورة عامة في هذا البرنامج كان سيبعث بإشارة خاطئة.

وكان المستشار النمساوي "كريستيان كيرن" قد صرح بعد إقرار الحكومة لهذا القانون أن هذه الخطوة ترجع إلى أن من ينهي تعليمه الإلزامي بالمدرسة يواجه خطر بطالة يعادل ثلاثة أضعاف الخطر الذي يواجهه الآخرون ممن تلقوا تدريبا مهنيا.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق القانون اعتبارا من العام الدراسي المقبل.