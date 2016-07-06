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النفط يغلق منخفضا نحو 5% بفعل المخاوف الاقتصادية والمعروض

5/7/2016

النفط يغلق منخفضا نحو 5% بفعل المخاوف الاقتصادية

هوت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة اليوم الثلاثاء مع تخوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي بفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما سيصعب معه أن ينمو الطلب بما يكفي لاستيعاب تخمة المعروض.

وعصفت بواعث القلق المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي بالسوق العقارية البريطانية ودفعت الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في 31 عام.

ومن المرجح أن تظهر البيانات الصينية في الأسابيع المقبلة ضعفا في التجارة والاستثمارات.

 وأشار المتعاملون أيضا إلى بيانات من جينسكيب لمعلومات السوق تظهر زيادة 230 ألفا و25 برميلا في مخزونات نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما على مدى الأسبوع المنتهي أول يوليو تموز.

 

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(الجزيرة)
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