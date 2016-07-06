البث الحي
منوعات

الاحتلال الإسرائيلي يخطف 450 رأس ماشية من شبعا اللبنانية

6/7/2016

الاحتلال الإسرائيلي يخطف 450 رأس ماشية من مزارع شبعا

أقدمت قوة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الأربعاء على خطف 450 رأس ماعز بعد فشلها في خطف أحد الرعاة في بلدة شبعا جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن قوة مشاة إسرائيلية مدعمة بآليات مدرعة حاولت خطف أحد رعاة الماشية من بلدة شبعا بعد ظهر اليوم الأربعاء من الطرف الغربي للبلدة ويدعى محمد قاسم هاشم لكنه تمكن من الفرار.

وأضافت الوكالة أن القوة الإسرائيلية خطفت 450 رأسا من الماعز بعدما تمكن الراعي من الفرار واقتادتها إلى داخل مزارع شبعا المحتلة.

وتابعت الوكالة أن الجيش اللبناني يعمل بالتنسيق مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل على إعادة القطيع.

 

المزيد من منوعات

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد