الاحتلال الإسرائيلي يخطف 450 رأس ماشية من شبعا اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلي يخطف 450 رأس ماشية من مزارع شبعا

أقدمت قوة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الأربعاء على خطف 450 رأس ماعز بعد فشلها في خطف أحد الرعاة في بلدة شبعا جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن قوة مشاة إسرائيلية مدعمة بآليات مدرعة حاولت خطف أحد رعاة الماشية من بلدة شبعا بعد ظهر اليوم الأربعاء من الطرف الغربي للبلدة ويدعى محمد قاسم هاشم لكنه تمكن من الفرار.

وأضافت الوكالة أن القوة الإسرائيلية خطفت 450 رأسا من الماعز بعدما تمكن الراعي من الفرار واقتادتها إلى داخل مزارع شبعا المحتلة.

وتابعت الوكالة أن الجيش اللبناني يعمل بالتنسيق مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل على إعادة القطيع.