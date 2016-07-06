أهالي سيناء: بين الشتات والفقر تضيع فرحة العيد

حي الترابين بشمال سيناء/ أرشيفية

تكاد تختفي مشاهد الفرحة بقدوم العيد في مناطق محافظة شمال سيناء المصرية للسنة الثالثة على التوالي، في ظل استمرار عمليات عسكرية بين الجيش وجماعات مسلحة أدت لمقتل المئات من المدنيين واختفاء المئات وتدمير آلاف المنازل، وتهجير 70 % من سكان مناطق شرق سيناء.

ويشكو أهل شمال سيناء من عدم تمييز عمليات الجيش المصري بين المدنيين والمسلحين متهمين الجيش بتدمير المنازل والتضييق على المواطنين على حواجز الجيش والشرطة، والتسبب في انقطاع شبه مستمر للكهرباء والماء، وخدمات الإنترنت والاتصالات.

وقال مواطنون بشمال سيناء إنه يصعب إحياء فعاليات بمناسبة العيد هذا العام في ظل تدمير عشرات المساجد، وتهجير آلاف السكان إلى الصحراء والمناطق النائية، وإغلاق لمدن رفح والشيخ زويد، والعريش واستمرار القصف الجوي والمدفعي على القرى المحيطة بالمدن.

وقال أبو محمد الترباني أحد مشايخ سيناء لموقع "الجزيرة مباشر" إنه العيد الثالث الذي تنعدم فيه مظاهر الحياة في سيناء، في ظل العمليات التي يقوم بها الجيش، وهجمات الجماعات المسلحة ضد الأمن، في غياب واضح للحياة الآمنة التي يستطيع فيها المواطن قضاء العيد.

وأضاف الترباني أن ما سيجري في صباح العيد عبارة عن زيارات مواساة بين الأسر والعائلات التي في أغلبها تعاني إما من مقتل أو إصابة أو اعتقال أحد ذويها قائلا:" في كل قرية من سيناء مآسي وآلام تستحق الاهتمام، والتعويض عنهم بالزيارات في المناسبات كالأعياد وشهر رمضان، بتفقد أحوال اليتامى والثكالى والأرامل".

وفي حديث مع أحد المهجرين من مدينة رفح- رفض ذكر اسمه- ، قال للجزيرة مباشر هذا عيدي الثالث بعيدا عن أهلي وأبناء الحي الذي كنت أسكن فيه قبل تدمير منزلي من قبل الجيش، وأضاف: "كنا نذهب صباحا إلى المساجد لنصلى العيدـ، وبعد الصلاة نذهب إلى منازلنا لنوقد النار ونحضر القهوة العربية والشاي وبعض حلويات العيد استعدادا لاستقبال الضيوف والأقارب المهنئين بالعيد".

يذكر أن النظام المصري دمر مئات المنازل لإنشاء المنطقة العازلة بين رفح المصرية وقطاع غزة، فيما هدم قرى بأكملها مثل المقاطعة واللفيتات والتومة والزوارعة والكيلو17، وقرى أخرى أصبحت شبه مهدمة كقرى شيبانه والمهدية والماسورة والطايرة وسادوت والمطلة.

ويضيف النازح من مدينة رفح أنه لم يعد بمقدوره شراء ملابس العيد لأبنائه، بقوله: "من وين حأقدر أشتري ملابس العيد لأطفالي، والدولة دمرت منزلي، ومزرعتي، ومصدر رزقي!، ومنعت الجمعيات الأهلية من إغاثتنا".

يشار إلى أن الجيش المصري جرف مزارع زيتون تقدر ب350فدانا جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد فقط، عدا عن تدمير مزارع الخوخ والزراعات الأخرى، نتيجة قطع الكهرباء المتواصل عنها بالشهور؛ التي من شأنها إيقاف عمل آبار الجوفية التي يُعتمد عليها في الري.

وفي تفاصيل ليلة العيد، يقول علي السواركة للجزيرة مباشر : في القلب غصة فراق أهلي وأرضي ولا عيد لمن ترك أهله وبلاده، وأشعر بلوعة الظلم ممن ظلمني ودمر أرضى وهجرني وسلب منى فرحتي بالعيد".

ويضيف: "اتذكر في هذه الليلة، نتوجه إلى مدينة الشيخ زويد أنا والأهل، لنشتري ملابس العيد والعطور والبن والسكر والشاي، ونعود للبيت، كي نسهر حتى موعد صلاة الفجر والعيد، من ثم نجلس في ديوان العائلة الكبير، ونفطر ونشرب القهوة سويا ونصلى العيد وسط جموع من العائلة".

وتابع السواركة :" بعد ما جرى في أرضنا، أصبحنا مشتتين بين صحاري بئر العبد ومزارع الإسماعيلية".

الحال في مدن رفح والشيخ زويد لا يختلف كثير عن القرى المحيطة بها من حيث انعدام مظاهر العيد، إذ يقول أحد سكان الشيخ زويد للجزيرة مباشر: "هذا العيد برائحة الدم والحزن الذي يغيم على المدينة بأكملها ، عدا عن فقدان الأبناء، والتهجير، فإن الفقر والغلاء والتجويع تنهي ما تبقى من فرحة في بيوت المواطنين".

وأشار إلى قبلة المواطنين ستكون صوب المقابر التي ضمت جثث أبناءهم الذين قتلوا على مدار السنوات الثلاث الماضية، ففي كل منزل بيت عزاء إما في مفقود أو قتيل أو معتقل، لا أحد ينتظر الفرحة.

وما زاد من مرارة الألم على حد قول أحد مشايخ سيناء إن السكان حاولوا التسوق من مدينة الشيخ زويد التي تعتبر مركزا للتسوق لسكان رفح والقرى المجاورة إلا أن الجيش أغلقها بسبب العمليات العسكرية.

وقال " أقام الجيش سواتر رملية وجرف الطرق المؤدية للمدينة؛ لمنع المواطنين من الوصول إلى المدينة".