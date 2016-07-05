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وزير الداخلية العراقي يقدم استقالته بعد تفجير الكرادة

5/7/2016

وزير الداخلية العراقي يقدم استقالته بعد تفجير الكرادة

أعلن وزير الداخلية العراقي محمد الغبان الثلاثاء تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد تفجير الكرادة الدامي الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص.

وقال الغبان في مؤتمر صحافي "قدمت استقالتي من منصبي إلى رئيس الوزراء بسب تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية".

وأضاف "أنا اتحمل كافة مسؤولياتي الدستورية ولا أتنصل منها لكن بشرط أن تعالج هذه الأمور التي هي خلل أساسي لا يمكن أن نمضي بمنظومة الأمن بهذه الأوضاع وبهذا الخلل الموجود".

وأضاف "لذلك أنا اليوم باعتباري لم أجد الاستجابة المناسبة، إما أن يستجاب لإصلاح منظومة الأمن، إصلاحا حقيقيا وليس مجرد كلام وليس مجرد سحب الأجهزة، ماهي فائدة سحب الأجهزة وما هو البديل من دونها".    

وتابع "أنا لا أستطيع تحمل مسؤولية الدماء ومسؤولية هذا الإرباك بهذه المنظومة الأمنية وماض بموضوع الاستقالة وأرجو أن يوافق عليها رئيس الوزراء".

وأضاف أن "السيارة المفخخة التي ضربت منطقة الكراده كانت قادمة من ديالى" على بعد سبعين كيلومترا شمال شرقي بغداد.

وانتقد الوزير حواجز التفتيش قائلا إن " السيطرة الأمنية في بغداد غير مفيدة إطلاقا. هناك خلل بنيوي في كل موضوع المنظومة الأمنية ومنها السيطرة".

بدأ العراق الاثنين حدادا وطنيا يستمر ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم الدولة في حي الكرادة المكتظ ببغداد فجر الأحد وأسفر عن سقوط 213 قتيلا على الأقل.

وأثار التفجير موجة من الغضب بين العراقيين الذين اتهموا الحكومة بعدم أداء واجبها من أجل حمايتهم.

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