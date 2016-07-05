مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل غضبا بعد تفجيرات السعودية

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا بعد التفجيرات التي وقعت في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية الاثنين أخرها تفجير بالقرب من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وأطلق نشطاء هاشتاجات تدين التفجيرات منها هاشتاج #تفجير_المدينه_المنوره على موقع التدوين المصغر "تويتر" وذلك بعد التفجير الذي وقع مساء اليوم الاثنين قرب نقطة أمنية عند الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة. وأصبح الهاشتاج الأكثر تداولا في السعودية.

د. محمد الشنقيطي

#داعش_تنتهك_مسجد_الرسول_وقبره

وارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع مساء اليوم عند الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، إلى أربعة قتلى من رجال الأمن وإصابة خمسة آخرين .

ورفعت وزارة الداخلية السعودية حالة التأهب القصوى عند محيط الحرم .

وكتب الدكتور محمد الشنقيطي على حسابة على توتير تحت "هاشتاج #تفجير_المدينة_المنورة": قال رسول الله : "من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

محمد العريفي

وأضاف في تدوينه أخرى، تُذبح الأمة بدم بارد، ولا يجد المجرم سوى الصائمين بالمسجد النبوي ليفجر فيهم نفسه!! لعنة الله على الجهالة وسوء التسديد

فيما كتب الشيخ محمد العريفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المدينةُ حَرَمٌ فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين".

وتابع ، العريفي قائلا: أبشروا بهلاك المفسدين قال ? : (لا يكيدُ أهلَ المدينة أحدٌ، إلا انْماع كما ينماعُ الملحُ في الماء).

الدكتور ناصر العمر قال، عبر حسابه على توتير، لم يراعوا فضل المكان وشرف الزمان وعصمة الأنفس المعصومة اللهم عليك بمن روع الآمنين واستهدف بلادنا وبلاد المسلمين.

د. عمرو حمزاوي

وكتب، الناشط السياسي المصري عمرو حمزاوي على حسابه عبر توتير: " يعتدي الإرهابيون المجرمون على المقدسات الدينية ويستبيحون أيضا أمام المسجد النبوي دماء الأبرياء".

وأضاف، "هم صنيعة التطرف والكراهية والاستبداد والجنون، وخلاصنا منهم مرهون بانتصار الإنسانية المعاصرة للتسامح والحرية والعقل".

وتابع، كما ينتهكون الحق المقدس للإنسان في الحياة ويفرضون علينا مشاهد الدمار والحزن".

من جهته استنكر الدكتور طارق سويدان التفجير الإرهابي بمحيط الحرم النبوي قائلا: "من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أَذابه الله كما يذوب الملح في الماء".

وتابع موردا حديث النبي "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

د. طارق سويدان

وأضاف، قال رسول الله " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ".

وعلّق الداعية السعودي سلمان العودة، على التفجير الذي وقع مساء الاثنين قرب نقطة أمنية عند الحرم النبوي بالمدينة المنورة.

د. سلمان العودة

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": فكروا أبنائي الكرام من المستفيد من هذه الأعمال العابثة التدميرية؟ هل تبني وطنا؟ هل تعز دينا؟ هل تصلح دنيا؟ هل تصنع سمعة حسنة للإسلام؟ من يفرح بها؟