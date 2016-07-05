فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زواجية (28)

فاطمة المهدي ـ استشارية تربوية مصرية

والعجب كل العجب لما تلاقى اتنين متجوزين من سنين، ولسه كل واحد فيهم ميعرفش شريكه بيحب إيه؟

(1):

-انا بقى عملت لك حلة محشى هتاكل صوابعك وراها.

-بس انا مش بحب المحشى

-ايه ده فيه حد ف الدنيا مش بيحب المحشى

(2):

-غمضى عينيكى..

-أهه

-فتحي

ورد!!!!

انا مش بحب الورد

إيه ده أول مرة أشوف واحدة ست مش بتحب الورد.

يعنى تخيل لو شريكك بيحب البطيخ وأنت هريته كل يوم جوافه، أو طلع فجأة بعد 10سنين عِشرة بيحب القلقاس وإنتى مصرة تعملى بطاطس.

تخيل لو أنت مش عارف هو بيحب إيه، وهو مش عارف أنت بتحب إيه.

يبقى كأنك طول الوقت بتستخدم لغة الإشارة مع واحد مش فاهم انت بتقول ايه أصلا.

لو عاوز تتواصل مع شريكك صح "قوله" أنا بحب كذا، و"اسأله" هو بيحب إيه.

معادلة سهله وبسيطة بس مش كل الناس بتعرف تنفذها؛ لأننا بنبقى فاكرين انه هيفهم ببساطة شديدة جدا لغة الإشارة بتاعتنا اللى هو أصلا ميعرفش عنها حاجه، عشان كده لازم تقوله، طب هتقوله إيه؟

#قوله

بحب اخرج معاك.

بحب اقضى وقت لطيف معاك انت لوحدك.

بحب اتكلم معاك.

بحب اكلمك عن طفولتى وذكرياتى مع أهلى.

بحب تعمل كذا وكذا ف العلاقة الخاصة.

بحبك تحتوينى لو كنت عصبى.

بحب الاقيك الحضن الدافى لما باتألم.

بحب احط راسى على كتفك عشان انسى كل همومى.

بافضل انسحب لو النقاش كان حاد.

بحب طريقتك وانت عاجبك النيولوك بتاعى.

بحب انبهارك بلبسى.

بحب كلامك الايجابى اللى بيحفزنى وبيدفعنى للنجاح .

جهز قايمة "قوله" ..واعتبر الاجازة فرصة عشان تقوله انت بتحب ايه.