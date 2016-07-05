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عراقي يسعى لدخول غينيس من خلال "شيشة" عملاقة

5/7/2016

أنتج صانعو شيشة في مصنع طه للأراجيل البابلية بالعاصمة العراقية (شيشة) عملاقة يأملون أن تسجل رقما قياسيا عالميا.

ومعروف أن ذلك المصنع يصنع أراجيل تقليدية بابلية تلقى إقبالا كبيرا من مدخني الشيشة.

وإضافة للعراق تبيع شركة طه منتجاتها عن طريق وكلاء في كل من هولندا ولبنان وأمريكا والأردن والسويد.

وتتميز أحدث منتجات الشركة وهي الشيشة العملاقة بأنها مزينة بزخارف شرقية محفورة يدويا بما يجعل منها تحفة فنية يمكن وضعها في المنزل وليست مجرد وسيلة للتدخين.

ومن السهل استخدام هذه الشيشة العملاقة في التدخين بشكل عادي مثل أي شيشة أخرى صغيرة.

لكن المشكلة الرئيسية تتعلق بعملية تنظيفها وتبديل الفحم عليها حيث يتعين أن يستخدم من يقوم بهذه المهمة سلما مرتفعا.

ووضعت تلك الشيشة في مقهى محلي يملكه أصحاب الشركة المنتجة لها.

ويحتفل زبائن المقهى بالشيشة العملاقة ويقولون إنها ليست جميلة فقط لكنها سلسة في تدخينها أيضا.

ويحلم صانع تلك الشيشة بتسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول شيشة في العالم.

 

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