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شاهد.. نتنياهو: أفريقيا تعود إلى إسرائيل

5/7/2016

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعود لأفريقيا، وأفريقيا تعود لإسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لشراكة كاملة مع الدول الأفريقية.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في العاصمة الكينية نيروبي، أنه لا ينسى مساعدة كينيا في عملية عنتيبي.

وأشار نتنياهو إلى أن أفريقيا وإسرائيل يواجهان خطر الإرهاب، على حد قوله، ويمكنهما التعاون معا في مواجهته، موضحا أن إسرائيل يمكنها أن تسهم في المجالات الاستخباراتية للتعامل المسبق مع الهجمات الإرهابية.

من جانبه قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إن بلاده تستفيد من التعاون الأمني مع إسرائيل خاصة في التدريب والتفكير الاستراتيجي.

وأبدى كينياتا رغبته في الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية في الأمن والزراعة وغيرهما من المجالات، موضحا أن بلاده وقعت العديد من الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي خاصة في مجالات السياحة والتمثيل الدبلوماسي.

وشدد الرئيس الكيني على أن أفريقيا يمكنها الاعتماد على إسرائيل، مشيرا إلى أنه يجب الاعتراف بدولة إسرائيل.

 ويقوم نتنياهو بجولة إفريقية تستغرق أربعة أيام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع الاثنين مع زعماء سبع دول أفريقية في العاصمة الأوغندية كمبالا، وأكد خلال القمة أن العلاقات بين إسرائيل وإفريقيا تشهد تقدما هائلا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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