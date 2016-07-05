شاهد: مركبة فضائية تابعة لناسا تدخل مدار كوكب المشتري

قالت إدارة الطيران والفضاء الامريكية (ناسا) إن المركبة الفضائية جونو توجت يوم الاثنين رحلة بدأت قبل خمس سنوات إلى كوكب المشتري بعد أن دفعها محركها إلى مدار حول أكبر كوكب في النظام الشمسي لمحاولة معرفة كيف نشأ وكيف ساعد ذلك في تمهيد الطريق أمام ظهور الحياة على الارض.

وتابع مراقبو الرحلة في مختبر الدفع النفاث في باسادينا بولاية كاليفورنيا لليلة طويلة وهي تقترب من كوكب المشتري بسرعة تزيد 200 مرة عن سرعة الصوت في الفضاء.

ومن غير المتوقع أن تصل تأكيدات حول نجاح جونو، وهي أول مركبة فضائية تعمل بالطاقة الشمسية ترسل إلى النظام الشمسي الخارجي في دخول المدار القطبي لكوكب المشتري.

ولكي تتمكن المركبة جونو التي أطلقت من فلوريدا قبل نحو خمس سنوات في موضع دقيق للغاية وأن تشغل محركها الرئيسي في التوقيت المناسب تماما وتبقيه في وضع التشغيل لمدة 35 دقيقة لمنحه سرعة كافية تستطيع بها جاذبية كوكب المشتري أن تلتقطه بها.

ويهتم العلماء بمعرفة كمية المياه الموجودة على المشتري وهي نقطة مهمة لكشف مكان منشأه في المجموعة الشمسية.

وأثرت نشأة المشتري على تطور وموقع بقية الكواكب ومن ضمنها كوكب الأرض وموقعه الذي ساعد على نشوء الحياة عليه.

وقال سكوت بولتون الباحث الرئيسي في مهمة جونو من معهد البحوث الجنوبي الغربي في سان أنطونيو للصحفيين "نحن نتعلم من الطبيعة.. كيف نشأ المشتري وما الذي يخبرنا به ذلك عن تاريخنا ومن أين جئنا".