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شاهد: مبادرة طلابية في الضفة لتوزيع ملابس العيد على الفقراء

5/7/2016

أطلق طلاب جامعيون فلسطينيون مبادرة خيرية لجمع ملابس جديدة وتوزيعها على أُسر فقيرة قبيل عيد الفطر في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

يجمع هؤلاء الطلاب الملابس من مراكز تسوق ومحلات في أنحاء الخليل ثم يضعوها في أكياس هدايا مع أشياء أخرى مختلفة قبل أن يقدموها للأُسر المحتاجة.

وتركز مبادرة الطلاب على منطقة شارع الشهداء والمنطقة المحيطة به في مدينة الخليل القديمة.

وكان شارع الشهداء هو الطريق الرئيسي والسوق المركزي لمدينة الخليل قبل أن تغلقه السلطات الإسرائيلية في عام 1994.

ويدعم المبادرة مجلس اتحاد طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل والتي يدرس بها الطلاب.

وتضم العبوات التي يوزعها الطلاب على الأُسر المحتاجة ملابس أطفال ورُضع وسراويل وقمصانا للرجال وصندوق حلوى وبعض اللعب.

وتلقت أكثر من 30 أُسرة تلك العبوات قبيل عيد الفطر.

وتحتفل معظم الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر يوم الأربعاء (6 يوليو تموز).

 

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