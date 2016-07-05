شاهد: لطفي بوشناق ينشد ابتهالات على موسيقى الميتال

فاجأ الفنان التونسي البارز لطفي بوشناق جمهوره بأغنية دينية جديدة لكنه غناها هذه المرة بصحبة موسيقى الميتال القوية وفي أجواء محفوفة بالظلام والغموض.

وبينما يفتتح الابتهال بما يبدو أنه صوت أذان قادم من بعيد فإن نمط الابتهال سرعان ما ينقلب لتقفز موسيقى الميتال بعزف الغيتار والدرامز القوي الذي يميز هذا النوع من الموسيقى.

اتسمت أجواء تصوير الأغنية كذلك بالغموض الذي ارتبط بهذا النوع من الموسيقى إذ جرى التصوير في عدد من الشوارع الضيقة وفي إضاءة خافتة بينما وقف بوشناق مرتديا معطفا أسود وكوفية حمراء قانية، وخلفه عازفا غيتار يرتديان الأسود أيضا وهما يعزفان بقوة مع حركة جسديهما السريعة.

حركة الكاميرا لم تكن استثناء من جو الأغنية الغريب، إذ اتسمت اللقطات بالانتقال السريع والمفاجئ بين وجه لطفي بوشناق وجسده وحركة جسد العازفين مع آلتي الغيتار.

كانت كلمات الأغنية الاستثناء الوحيد من هذا المزيج الغريب، لكنه ما أن يبدأ المستمع في الإنصات لها حتى تصدمه موسيقى الميتال، التي ارتبطت تقليديا بأغاني الموت والفانتازيا، كما ربطها كثيرون بطقوس عبدة الشيطان.

وبهذا تمثل الأغنية الجديدة مغامرة في مسيرة لطفي بوشناق الذي ارتبط اسمه لدى الجمهور العربي بالأغاني الأصيلة والموسيقى الكلاسيكية.