شاهد: لحظة تفجير الانتحاري نفسه بالقرب من الحرم النبوي

تداول نشطاء على مواقع التواصل وموقع صحيفة "سبق" السعودية فيديو تم تصويره من خلال كاميرات المراقبة يظهر لحظة تفجير الانتحاري نفسه بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة مساء أمس الاثنين.

ويوضح مقطع الفيديو الانتحاري وهو يسير في الشارع بين سيارتين حتى وصل إلى تجمع سيارات بالقرب من الحرم النبوي ثم فجر نفسه، مما أدى إلى مقتل 4 من رجال الأمن وإصابة خمسة آخرين.

ووقع تفجيران بالسعودية مساء أمس، أحدهما قرب الحرم النبوي بالمدينة المنورة (غربي السعودية) أسفر عن قتلى وجرحى، والآخر استهدف حسينية بالقطيف لم يوقع قتلى من المصلين، ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثين.

وقالت وزارة الداخلية السعودية بأنه مع حلول صلاة مغرب أمس الاثنين بالمدينة المنورة، اشتبه رجال الأمن في أحد الأشخاص أثناء توجهه إلى المسجد النبوي الشّريف عبر أرض فضاء تستخدم كمواقف لسيارات الزوار، وعند مبادرتهم في اعتراضه قام بتفجير نفسه بحزام ناسف مما نتج منه مقتله ، ومقتل 4 من رجال الأمن.