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شاهد: قمة أفريقية إسرائيلية تجمع نتنياهو وزعماء 7 دول

5/7/2016

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العلاقات بين إسرائيل وأفريقيا تشهد تقدما هائلا، لكن هذا التقدم يواجه تحديا من قوى رجعية "تنتمي للقرون الوسطى"، على حد قوله.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال قمة أفريقية جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بزعماء سبع دول إفريقية في العاصمة الأوغندية ضمن جهود إسرائيل لتعزيز وجودها في القارة السمراء.

وحضر القمة التي عقدت الاثنين في كمبالا زعماء أوغندا وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان ورواندا وتنزانيا وزامبيا، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال نتنياهو خلال القمة: "نحن نشهد تغيرا هائلا في العلاقات بين إسرائيل وأفريقيا، بدءا من هنا، وهو تغير تبرره التحولات الكبرى الجارية في العالم. لقد صار لدينا تقدم كبير وقفزة هائلة نحو النمو والإمكانات في هذا القرن الجديد، في ظل ما تعدنا به التكنولوجيا. ولكن في نفس الوقت هناك قوى رجعية وحشية تنتمي للقرون الوسطى تسعى إلى إعادة مجتمعاتنا إلى الوراء، وتدميرها وتدمير آمالنا".

وعقب القمة توجه نتنياهو إلى كينيا مساء الاثنين. وتستغرق جولة نتنياهو الأفريقية أربعة أيام.

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