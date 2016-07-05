شاهد: طائرة ورقية على شكل دراجة هوائية تسير في الهواء

عرض مصمم الطائرات الورقية التايواني "فنغ تسان هوانغ"، أحدث ابتكاراته وهو عبارة عن طائرة ورقية على شكل دراجة هوائية تسير في الهواء.

وأبهرت الطائرة الورقية بالتصميم الفريد كل من شاهدها عندما أطلقها "فنغ" في افتتاح مهرجان محلي بمنطقة "ييلان" في شمال شرق تايوان مساء السبت الماضي.

و"فنغ" من مواليد عام 1960 ويعمل كصانع ومصمم طائرات ورقية منذ نحو 30 عاما.

واستخدم "فنغ" في صناعة "الطائرة الورقية الدراجة" مواد تجعلها أخف في الوزن من الطائرات الورقية العادية. فهي من لوحات من البوليستر وأذرع من الكربون.

ويبلغ ارتفاع الطائرة الورقية الدراجة نحو 200 سنتيمتر بينما يبلغ طولها 180 سنتيمترا وعرضها 75 سنتيمترا. وأوضح فنغ أن وزنها 0.8 كيلوجرام فقط.

ودُهش حضور المهرجان الذين شاهدوا الطائرة الورقية الدراجة بالتصميم المميز.

وتبدو الطائرة الورقية لمن يشاهدها كما لو أن فوقها شخص يقود دراجة في الهواء.

وقضى "فنغ" نحو 60 يوما لوضع اللمسات النهائية على طائرتين ورقيتين على شكل دراجتين هوائيتين لعرضهما في مهرجاني ييلان الدولي لفولكلور الأطفال وفولكجيم الذي يُنظم سنويا منذ عام 1996.