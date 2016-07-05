شاهد: طائرة ركاب إسرائيلية تهبط في تل أبيب بعد تهديد بقنبلة

وصلت طائرة ركاب إسرائيلية قادمة من نيويورك إلى وجهتها النهائية في تل أبيب اليوم الثلاثاء (5 يوليو تموز) بعدما دفع تهديد بوجود قنبلة على متنها، دفع فرنسا وسويسرا لإرسال طائرات حربية لمرافقتها فوق أراضيهما.

والطائرة التابعة لشركة طيران "العال" هي من طراز بوينج 747 .

ولم تُعلن حالة الطوارئ في مطار "بن جوريون" الذي هبطت فيه الطائرة.

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن سلاح الجو السويسري أرسل طائرات حربية من طراز إف-18 لمرافقة الطائرة "بسبب تهديد بقنبلة".

وقال سلاح الجو السويسري إنه قام بمهمة شرطية جوية "عاجلة" لمرافقة الطائرة خلال موقف طارئ.

ورفضت متحدثة باسم شركة "العال"، الإدلاء بتفاصيل حول ما وصفته بأنه تهديد من مصدر مجهول.

وامتنعت أيضا عن التعليق على لماذا لم تقرر العال التي تعتبر واحدة من أكثر الشركات حذرا فيما يتعلق بالأمن أن تهبط الطائرة اضطراريا خلال رحلتها إلى تل أبيب.

وردا على سؤال، حول هل اعتبرت الشركة أن للتهديد مصداقية قالت المتحدثة، "يمكنك أن تفهم ذلك بنفسك إذا مضت الطائرة في طريقها".