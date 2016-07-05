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شاهد: رغم الضائقة الاقتصادية مصريون يستعدون للعيد بـ "الكعك"

5/7/2016

 ازدحمت الأسواق في العاصمة المصرية القاهرة بالمتسوقين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم في الأيام الأخيرة من شهر رمضان قبيل عطلة عيد الفطر.

ولا يعني الزحام أن غالبية المصريين لا يشعرون بحالة ضعف الاقتصاد والزيادة السريعة في معدلات التضخم.

فقد تسبب الاضطراب السياسي المستمر منذ سنوات في ضعف إقبال السياح والمستثمرين على مصر وهما اثنان من الأعمدة الرئيسية لعوائد النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري.

واتخذت الحكومة إجراءات للحد من الإنفاق وتشجيع المستثمرين على العودة إلى السوق المصري.

لكن تلك الإجراءات أثقلت كاهل المتسوقين ومثلت عبئا على دخولهم المثقلة أصلا.

وبالنسبة لمن لديهم وقت من المصريين فإن إعداد مخبوزات وحلويات العيد في المنزل ليس خيارا أرخص فقط لكنه نشاط ممتع أيضا لاسيما خلال شهر رمضان حيث يجتمع شمل الأسر والأصدقاء لتحضيرها للجميع.

وبعد أن يحضر النساء مخبوزاتهن ويشكلنها يجمعنها ثم يحملنها إلى فرن قريب لخبزها وتوزيعها على الجيران والأصدقاء في أيام العيد.

 

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