شاهد: تصوير جوي لليلة ختم القرآن من المسجد النبوي

في مشهد مهيب، وأجواء روحانية وإيمانية عالية، ختم إمام المسجد النبوي القرآن الكريم في صلاة التراويح، في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

الصلاة المباركة حضرها حوالي مليون مصل في المسجد النبوي الشريف وساحاته الخارجية مساء الاثنين.

ورصدت جريدة "سبق" السعودية الصلاة مشيدة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأدى قرابة المليون مصلٍ بالمسجد النبوي وسطحه وساحاته والساحات المحيطة بالمسجد النبوي صلاة العشاء والتراويح في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي وسط أجواء إيمانية ملؤها الخشوع والإيمان.

وجاء الإقبال الكثيف من المصلين على الرغم من تفجير انتحاري نفسه قرب المسجد النبوي الشريف مما أسفر عن مقتل أربعة رجال أمن، وإصابة خمسة آخرين، مع مغرب يوم الاثنين.