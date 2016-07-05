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شاهد: المصلون يحتشدون بالحرم النبوي.. ويتجاهلون التفجير

5/7/2016

احتشد المصلون في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة لأداء صلاتي العشاء والتروايح في آخر ليالي رمضان، وذلك بعد أقل من ساعتين من تفجير انتحاري استهدف موقف سيارات لقوات الطوارئ قرب الحرم.

وأظهرت لقطات مباشرة بثها التلفزيون السعودي الرسمي لصلاتي العشاء والتروايح، امتلاء المسجد النبوي بالمصلين، في تجاهل واضح من المصلين للتفجير الذي أوقع 4 قتلى من رجال الأمن.

ويحرص مئات الآلاف من المسلمين من مختلف مناطق السعودية ومختف دول العالم على الصلاة في الحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من رمضان.

وفي وقت سابق من اليوم قالت وسائل إعلام سعودية إن تفجيراً "انتحاريا" وقع مساء الإثنين، استهدف موقف سيارات لقوات الطوارئ قرب الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، مشيرة إلى أن التفجير أسفر عن مقتل الانتحاري منفذ الهجوم و4 من رجال الأمن في حصيلة أولية.

ويعد هذا أول تفجير "انتحاري" يقع في منطقة قريبة من المسجد النبوي.

ووقع تفجيران آخران نفذهما انتحاريان قرب مسجد في منطقة القطيف شرقي السعودية، لكنهما لم يسفرا عن وقوع ضحايا من المصلين.

وفي وقت سابق من صباح الاثنين أصيب رجلا أمن سعوديان بجروح طفيفة إثر قيام "انتحاري" بتفجير نفسه بالقرب من موقف سيارات مستشفى يقع بجوار القنصلية الأمريكية بجدة غربي المملكة.

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