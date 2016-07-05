شاهد: الآلاف يشهدون صلاة عيد الفطر في"السلطان أحمد" بإسطنبول

شهد الآلاف من أبناء الجالية العربية المقيمة في تركيا، صلاة وخطبة العيد بـ"مسجد السلطان أحمد" في مدينة إسطنبول، وسط حضور تجاوز العشرة آلاف من المواطنين الأتراك والجاليات الأخرى.

وأعلنت تركيا في وقت سابق أن يوم الاثنين هو آخر أيام شهر رمضان، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المواطن المصري الدكتور جمال عبد الستار، الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة في مصر، إن "الأمة اليوم نراها مجتمعة هنا، في كل مكونات العالم الإسلامي، من خلال الأخوة الحقيقية؛ حيث لا تستطيع أن تميز بأن هذا مصري أو سوري أو فلسطيني؛ لأن الناس كلهم يتعاملون بأريحية حقيقية، وتحت مظلة إسلامية جامعة للناس في مثل هذه المناسبات".

وتابع: "المحبة التي نراها هنا في تركيا لم تُبعدنا كثيرا عن القاهرة، وحتى في أجواء المساجد والناس، والتعاطف مع الشعب والناس أراحنا كثيرا، وفي الحقيقة لا نستشعر غربة هنا".

من جانبه، قال المواطن السوري رامي أبو رميح، إن "أجواء العيد في تركيا رائعة وحميمة للغاية، حتى إن هذه الأجواء قد لا تجدها في سوريا، ونرى هنا المسلمين اليوم من جميع الجنسيات من العالم العربي والإسلامي وحتى مسلمي أوروبا، ونحن سعداء هنا".

وأضاف: "عادات العيد هنا تختلف قليلا عما هو متعارف عليه في بلادنا، لكن بشكل عام نجد أن الشعائر الإسلامية عندنا كمسلمين واحدة، ونجد هنا تعاملا جيدا من قبل الأتراك تجاهنا".

وتابع أبو رميح: "أي إنسان يخرج من بلده يشعر بالحنين إليها، ولكننا في الحقيقة لا نجد في غربتنا صعوبة كبيرة هنا؛ لأننا مسلمون، ودين الله يجمعنا في أي أرض، ولكن يبقى الشوق والحنين إلى الأهل والأصدقاء الذين عشنا معهم، بالإضافة إلى الذكريات الجميلة".

المواطنة التونسية سنيا البجيوي أشادت، أيضا، بأجواء العيد في إسطنبول.

وقالت على هامش مشاركتها في أداء صلاة العيد بـ"مسجد السلطان أحمد"، إن "أجواء العيد في إسطنبول جميلة، لكنها تختلف عما نحن عليه في بلادنا قليلاً في أداء الصلاة؛ حيث من المتعارف عليه في بلادنا أن نمارس صلاة العيد خارج المسجد".

وأضافت: "نرى العائلات هنا سعيدة، والمساجد مكتظة بالمصلين، وحتى في شهر رمضان رأينا ذلك خلال صلاة التراويح".

وأعلنت 20 دولة عربية أن اليوم الثلاثاء هو المتم لشهر رمضان، وأن غدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، لعدم التمكن من رؤية هلال شهر شوال لديهم مساء الاثنين.