شاهد: احتفال تاريخي لمنتخب آيسلندا

احتشد عشرات الآلاف من الآيسلنديين في العاصمة، ريكيافيك، للاحتفاء بعودة فريقهم الوطني لكرة القدم بعد مباراتهم في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016.

وشقّ اللاعبون طريقهم، تقودهم فرقة من قارعي الطبول، عبر المدينة في حافلة مكشوفة حتى منطقة تل أرنرهول، حيث حيتهم الجماهير بهتافات صاخبة.

وانتهت الأحد أولى البطولات المهمة لآيسلندا، وهي من أصغر دول أوروبا، عندما خسرت الدولة الصغيرة المباراة أمام فرنسا.

وقبل أن يخرج المنتخب الآيسلندي من البطولة، أقصى منتخب إنجلترا من دور الـ 16.

وهُزم الفريق الآيسلندي 5-2 أمام فرنسا التي تستضيف البطولة لكن أداءه البطولي في يورو 2016 حظي بإعجاب الجماهير الشديد عند عودتهم.

وتحدى المنتخب الآيسلندي القادم من بلد لا يتعدى سكانه 329 ألف نسمة الصعاب ليتمكن من التأهل من مجموعته ليقصي إنجلترا من البطولة.

وخلال مسيرته إلى دور الثمانية في البطولة الأوروبية، فاز المنتخب الآيسلندي على النمسا، كما فاز في مرحلة التصفيات على هولندا وتركيا وجمهورية التشيك.