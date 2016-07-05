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روسيا تعفي زائريها من الحصول على تأشيرة خلال مونديال 2018

5/7/2016

أعلنت الحكومة الروسية أن المشجعين الأجانب الذين يحملون تذاكر دخول مباريات بطولة كأس العالم 2018  بروسيا لن يحتاجوا إلى الحصول على تأشيرة دخول للبلاد.    

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع أمس الاثنين على نص القانون، الذي ينظم هذه المسألة.

وكما حدث خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 بمدينة سوشي الروسية، سيتعين على المشجعين تعبئة استمارة بيانات شخصية على الإنترنت من أجل الحصول على ما يسمى "بطاقات هوية المشجع". 

ويبدأ سريان مفعول البطاقات المذكورة قبل 10 أيام من انطلاق منافسات المونديال في 14 يونيو/حزيران 2018 ويمتد إلى ما بعد انتهاء البطولة بعشرة أيام.   

وكان بوتين قد وعد بحرية الدخول إلى بلاده خلال ترشح روسيا لاستضافة المونديال.

وسمحت السلطات الروسية في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2008، لمشجعي مانشستر يونايتد وتشيلسي بدخول البلاد بجواز السفر وتذكرة المباراة فقط.

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