انتحاري يفجر نفسه في مسقط رأس الرئيس الإندونيسي

عناصر من الشرطة الإندونيسية – أسوشيتدبرس

قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إن "انتحاريا" يقود دراجة نارية هاجم مركزا للشرطة في مدينة سولو اليوم الثلاثاء مما أسفر عن إصابة ضابط شرطة.

وحث الرئيس جوكو ويدودو – الذي ينحدر من سولو وشغل منصب رئيس بلديتها سابقا- على الهدوء وأمر الشرطة بالقبض على شركاء محتملين للانتحاري.

وشدّدت الشرطة الإجراءات الأمنية عند الكنائس والمساجد ومراكز التسوق والمطارات عشية عيد الفطر.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم.

وقالت الشرطة إن المهاجم فجر حزامه الناسف عقب اقتحامه فناء مركز الشرطة في سولو، وأصيب ضابط شرطة حاول منعه من الدخول بجروح طفيفة.

ولم تتضح على الفور هوية المهاجم لكن رئيس جهاز المخابرات سوتيوسو أبلغ محطة تلفزيون "مترو" أنه يشتبه بأن المهاجم مؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن هجومه الأول في إندونيسيا في يناير/ كانون الثاني الماضي مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في العاصمة جاكرتا فضلا عن المهاجمين الأربعة.

وشهدت إندونيسيا -صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وأكثر الدول المسلمة سكانا- موجة هجمات في العقد الأول من هذا القرن كان أكثرها دموية تفجير ملهى ليلي في جزيرة بالي السياحية أودى بحياة 202 شخص معظمهم سياح.