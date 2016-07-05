الملك سلمان: سنضرب كل من يستهدف أفكار شبابنا

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز/أرشيفية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن المملكة ستضرب "بيد من حديد" كل من يستهدف عقول وأفكار وتوجهات الشباب وذلك بعد يوم من هجمات انتحارية وقعت في ثلاث مدن سعودية.

وقال الملك سلمان في كلمة بمناسبة عيد الفطر "أكبر تحد تواجهه أمتنا الإسلامية هو المحافظة على ثروتها الحقيقية وأمل مستقبلها وهم الشباب من المخاطر التي تواجههم وبخاصة الغلو والتطرف واتباع الدعوات الخبيثة المظللة التي تدفعهم إلى سلوكيات وممارسات شاذة وغريبة تتنافى مع الفطرة السوية ومع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وثوابت وقيم مجتمعاتنا الإسلامية."

وأضاف "المملكة عاقدة العزم على الضرب بيد من حديد على كل من يستهدف عقول وأفكار وتوجهات شبابنا الغالي وعلى المجتمع أن يدرك أنه شريك مع الدولة في جهودها وسياساتها لمحاربة هذا الفكر الضال."