اختطاف ستة مصريين على يد جماعة مسلحة في ليبيا ‎‎

شاب ليبي مقاتل بمدينة سرت وسط ليبيا – أرشيف

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن 6 من المصريين تم اختطافهم على يد جماعة مسلحة مجهولة في ليبيا لدى عودتهم إلى القاهرة، مجددة تحذيرها من السفر إلى هناك.

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية هشام النقيب، في بيان صادر عن الوزارة إن "القطاع القنصلي يتابع واقعة الاختطاف التي تعرض لها عدد من المواطنين المصريين في ليبيا، والذين كانوا في طريق عودتهم إلى أرض الوطن".

وأضاف البيان أن "المعلومات المتوافرة عن الحادث تشير إلى أن المختطفين وعددهم 6، كانوا يعملون في طرابلس، وأن جماعة مسلحة اعترضت طريق السيارة التي كانت تقلهم على الطريق الصحراوي بين بني وليد ومصراته (شمال)، وقامت باقتيادهم إلى مكان مجهول"، دون أن يذكر أي تاريخ لهذا الحادث.

وجدد مساعد وزير الخارجية، مناشدته إلى جميع المواطنين بتجنب السفر إلى ليبيا في ظل الظروف الحالية، حرصًا على "سلامتهم نظرًا لتدهور الأوضاع الأمنية هناك".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أسر مختطفين قولها إن مجهولين اتصلوا بهم اليوم، وطلبوا فدية قدرها 100 ألف دينار (نحو 73 ألف دولار أمريكي‎).

ولا يوجد لدى الجهات الرسمية المصرية إحصاء دقيق بعدد المصريين في ليبيا، غير أن إحصاءات غير رسمية تقدر عددهم بمئات الآلاف.

وخلال العامين الماضيين، وقع بعض المواطنين المصريين تحت طائلة الاحتجاز أو الاختطاف في ليبيا.

ويسيطر "تنظيم الدولة" على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) منذ مايو/أيار 2015، وفي فبراير/شباط 2015، الذي بث تسجيلًا مصورًا لعملية إعدام 21 مسيحيًا مصريًا ذبحًا على أحد شواطئ مدينة سرت (شمال وسط ليبيا).

ومنذ نحو 3 أشهر تخوض القوات العسكرية التي شكلها المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق" المنبثق عن اتفاق المصالحة الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، معارك عنيفة ضد "تنظيم الدولة"، بعد إطلاق عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "البنيان المرصوص"، في منطقة شمال وسط ليبيا.