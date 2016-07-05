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احتفال في إسبانيا بمرور 70 عاما على تصميم "البكيني"

5/7/2016

أحد شواطئ جزيرة مايوركا الإسبانية

يصادف الخامس من يوليو الحالي الذكرى السبعين لتصميم "المايوه البكيني" من قبل مصمم الأزياء الفرنسي لوي رييار.

وفي جزيرة مايوركا الإسبانية احتفل سياح بهذه المناسبة من خلال ارتداء "البكيني" على شاطئ شهير يجذب ملايين السياح كل عام.

وأصبح البكيني زيا للبحر في أوربا والعديد من دول العالم خاصة في خمسينيات القرن الماضي حيث تم تجاهله لعدة سنوات قبل ذلك.

وتعود قصة تصميم هذا النوع من لباس البحر بحسب مصممه "رييار" إلى القنبلة النووية التي ألهمته بتصميم لباس بحر لا يقل صدمة عنها.

في 1 يوليو 1946 قام الأمريكيون بإجراء التجربة الأولى من سلسلة تجارب لتفجير قنابل نووية في جزيرة مرجانية منعزلة في جنوب المحيط الهاديء بعد هذا الحدث بأربعة أيام ألهمت التجربة النووية "رييار" في باريس فقام بتصميم "البكيني" ووصفه بأنه مثل القنبلة الذرية.

 

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