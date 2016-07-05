أول ظهور علني للرئيس الجزائري منذ عام

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء للمرة الأولى منذ عام، خلال زيارته لمقبرة شهداء حرب الجزائر في الذكرى الـ 54 للاستقلال.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي بوتفليقة (79 عاما) الضابط السابق في جيش التحرير الوطني جالسا على كرسي متحرك يضع أكليلا من الزهور على مقبرة العالية في الضاحية الشرقية للعاصمة، قبل الصلاة واستعراض الحرس الجمهوري.

وتمنى إمام المسجد "حياة مديدة" للرئيس الذي أصيب عام 2013 بجلطة في الدماغ أثرت على حركته وقوة النطق لديه.

وبعدها، قام بوتفليقة بتقبيل العلم الوطني، وصافح كبار الوزراء، ورؤساء مجلسي البرلمان ورئيس منظمة المجاهدين الوطنية التي تضم قدامى المحاربين في حرب الجزائر.

وهي المرة الرابعة التي يتوجه فيها بوتفليقة إلى المقبرة منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في نيسان/أبريل 2014

وكانت أخر مرة في الخامس من تموز/يوليو عام 2015، آخر ظهور علني له العام الماضي.

وكتب في رسالة بثتها الوكالة الرسمية للأنباء مساء الاثنين "على شبيبتنا ألا تنسى ما تكبده شعبنا من ويلات طوال 132 سنة، تلك الويلات التي تمثلت في المجازر ومحاولات إبادة أهلنا وتجريدهم من أراضيهم وتصميم على طمس ثقافتنا ومحو هويتنا وجعلنا في خبر كان".

وأضاف "من الواجب كذلك أن نحيط أجيالنا الصاعدة علما بالتجنيد القسري لمواطنينا في صفوف قوات المحتل في كل حرب شنها أو شنت عليه، وبشأن عشرات الآلاف من الجزائريين الذين سقطوا في أوربا على الخصوص من أجل دحر النازية".

ويرأس بوتفليقة الجزائر منذ 17 عاما وانتخب لولاية رابعة العام 2014، بعد عام من الجلطة الدماغية التي أمضى بسببها أكثر من شهرين في مستشفى فال دي غراس في باريس.