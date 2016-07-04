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قصف معسكر لمعارضين إيرانيين قرب مطار بغداد

4/7/2016

قصف معسكر لمعارضين إيرانيين قرب مطار بغداد الدولي

قال متحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة إن قصفا استهدف معسكرا يضم أفرادها قرب مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين.

وقال شهريار كيا المتحدث باسم المنظمة لرويترز إن القصف ألحق خسائر بشرية في صفوف سكان المعسكر دون أن يذكر عددا محددا، حيث اشتعلت النار في عدة بيوت متنقلة بالمعسكر.

 وقال كيا إن الجماعة تشتبه في أن "جماعات عراقية تابعة للحكومة الإيرانية" مسؤولة عن القصف.

وأفاد شاهد يسكن قرب المطار أنه سمع نحو 20 إلى 30 انفجارا قال مصدر أمني إنه قصف استهدف محيط المطار حيث يقع المعسكر، ولم يتضح على الفور إن كانت منشآت المطار قد أصيبت.

وقال كيا إن أكثر من 50 قذيفة مورتر أصابت المعسكر.

وتحالفت منظمة مجاهدي خلق مع صدام حسين خلال حرب العراق مع إيران في الثمانينات لكن ساءت علاقاتها مع بغداد بعدما أطاح به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وهوجمت منظمة مجاهدي خلق عدة مرات في العراق منذ ذلك الحين، وتم قصف معسكرها القريب من المطار في أكتوبر تشرين الأول.

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