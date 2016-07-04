فيديو: "ملابس العيد" مجانا لفقراء بالأردن في مشروع خيري

عادة ما تنشغل الأُسر المسلمة بالتسوق وشراء مستلزمات عيد الفطر بما فيها ملابس جديدة في الفترة الأخيرة من شهر رمضان.

ونظرا لصعوبة ذلك على المحتاجين لاسيما مع ارتفاع الأسعار فإن جمعية خيرية في العاصمة الأردنية عمّان تساعدهم بتوفير ملابس جديدة لهم ولأبنائهم.

وقالت مديرة بنك الملابس الخيري "روان مساعدة" إنه وزع نحو ثلاثة ملايين قطعة ملابس منذ افتتاحه.

ويُسجل من يستفيدون من مشروع بنك الملابس الخيري في صندوق المعونة الوطنية.

وأوضحت مديرة بنك الملابس أنه يحق لكل فرد في الأُسرة المُسجلة تلقي أربع قطع ملابس مرتين في العام.