البث الحي
منوعات

فيديو: "ملابس العيد" مجانا لفقراء بالأردن في مشروع خيري

4/7/2016

عادة ما تنشغل الأُسر المسلمة بالتسوق وشراء مستلزمات عيد الفطر بما فيها ملابس جديدة في الفترة الأخيرة من شهر رمضان.

ونظرا لصعوبة ذلك على المحتاجين لاسيما مع ارتفاع الأسعار فإن جمعية خيرية في العاصمة الأردنية عمّان تساعدهم بتوفير ملابس جديدة لهم ولأبنائهم.

وقالت مديرة بنك الملابس الخيري "روان مساعدة" إنه وزع نحو ثلاثة ملايين قطعة ملابس منذ افتتاحه.

ويُسجل من يستفيدون من مشروع بنك الملابس الخيري في صندوق المعونة الوطنية.

وأوضحت مديرة بنك الملابس أنه يحق لكل فرد في الأُسرة المُسجلة تلقي أربع قطع ملابس مرتين في العام.

 

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)