فيديو: غزة تستعد للعيد رغم الحصار

مع اقتراب عيد الفطر يتوافد أهل قطاع غزة على الأسواق لشراء ملابس جديدة وحلوى احتفالا بالعيد الذي يأملون أن يكون سعيدا.

ويعاني قطاع غزة حصارا إسرائيليا شاملا عليه، كما تغلق مصر معظم الوقت معبر رفح الذي يعتبر نافذته الوحيدة على العالم، ونتيجة لذلك يعاني اقتصاد القطاع الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه نحو 1.95 مليون نسمة وتقدر نسبة البطالة فيه بنحو 43 في المئة.

واحتفالا باقتراب العيد يبيع شبان فلسطينيون الورد على دراجاتهم الهوائية.

وفي خانيونس يلتف الأطفال حول أمهاتهم اللائي يصنعن كعك وبسكويت العيد لهم.

والعيد كذلك فترة مزدحمة لصيادي السمك في غزة حيث يزيد الإقبال على بضاعتهم في عطلته التي تلي انتهاء شهر رمضان.

ويتوقع على نطاق واسع أن يكون يوم الأربعاء (6 من يوليو/تموز) أول أيام عيد الفطر هذا العام.