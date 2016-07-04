فيديو/ السيسي للمصريين : "اوعى حد يضحك عليكم"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن ما وصفها بثورة الثلاثين من يونيو جاءت وفقا لإرادة المصريين.

وأضاف السيسي في كلمته خلال حفل أقامته دار الأوبرا المصرية بالقاهرة الأحد:" المصريون من 3 سنين أمروا الجيش اللي لبى الندا. وفي 24 يوليو طلبنا تفويض عشان نقول إن الثورة إرادة المصريين".

ووجه الرئيس المصري عدة رسائل للمصريين قائلا :" مصر بتقول لكم إوعوا أبدا تختلفوا، مافيش سبب يدعونا للاختلاف"، مضيفًا: «إوعوا حد يخدعكم، ويضحك عليكم، ويضيع بلدكم، ومصر بتقول لكم: خلوا بالكم من 7 آلاف سنة حضارة، وبتقول لكم: مكاني مش ده، وحجمي مش كده، وما تِحْوِجونيش لحد. وبتقول لكم: عايزه مكاني الحقيقي".

وأضاف السيسي "مصر بتقولكم أنا ما تحوجش.. يعنى ما نكلش!..آه منكلش..يعنى ما ننمش!..آه منمنش.. لأجل هيا تاخد مكانها الحقيقي.

وتابع: "اليوم مصر حملّتني رسالة، وأنا عايز أبلغها لكم، ومصر قالت لي: لازم تبلغ الرسالة لأهلها".

وأضاف السيسي على أن "مصر لا تليق بها المكانة التي هي عليها الآن. دي مش مكانة مصر، مكانتها أعز من كده بكتير".

وأشار إلى أنه "لا يليق بمصر أن تكون في الموقع ده. أنا واحد منكم وبحلم زيّكم. لسه بدري قوي على الحلم الحقيقي الذي بنتمناه".