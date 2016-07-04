شاهد: كلب شجاع ينقذ صاحبه من لص مسلح

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر تصدي كلب للص مسلح بسلاح ناري بعد أن اقتحم متجراً في إحدى البلدات الفرنسية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة مثبتة داخل المتجر، العامل وهو يخرج من المتجر ليفرغ سلة المهملات ولدى عودته بعد عدة ثوان، فوجئ بلص مقنع يقتحم المتجر ويشهر سلاحاً نارياً في وجهه.

ويظهر عامل المتجر وهو يتراجع إلى الخلف تحت وطأة تهديد اللص الذي فوجئ بكلب انقض عليه وأجبره على الفرار من المتجر صفر اليدين، وقد انتهى مقطع الفيديو والكلب يلاحق اللص خارج المتجر ولم يتضح ما الذي حدث بعد ذلك.

ونقلت صحيفة الدايلي ميرور البريطانية الخبر وأكدت أن الحادث وقع ببلدة مانوسك وسط فرنسا.