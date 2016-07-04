شاهد: فأرة تنقذ صغيرها من فم أفعى جائعة

في معركة شرسة، أنقذت فأرة صغيرها من بين فكي أفعى جائعة، في تغلب واضح لغريزة الأمومة لدى الحيوان الصغير.

وانقضت الفأرة على الأفعى الضخمة تهاجمها بعد أن أمسكت الأخيرة بفأر صغير بين فكيها استعدادا لالتهامه.

وظلت الفأرة على مدار 20 ثانية تهاجم الأفعى بشراسة نادرة لإنقاذ صغيرها، لتتمكن في نهاية المطاف من إجبار الأفعى على الفرار وترك الصغير على جانب الطريق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفيديو نشره شخص يدعى " روخاس مونتيسينوس إنفي" على فيسبوك وكتب تعليق عليه قائلا " اليوم خلال عودتي للمنزل، شهدت هذا الفعل المفعم بالحب العجيب من الأم".