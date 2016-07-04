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شاهد: سباق عالمي لحمل الزوجات في فنلندا

4/7/2016

فاز الزوجان الروسيان ديميتري وأنستازيا لونيفا بلقب سباق حمل الزوجات التي استضافتها فنلندا

واستضافت فنلندا بطولة سباق طريف من نوعه، سباق العالم حمل الزوجات.

وكانت النسخة العالمية الأولى لهذه البطولة الطريفة والغريبة انطلقت قبل إحدى وعشرين سنة.

شارك في سباق السبت الماضي خمسون من الأزواج من اثنى عشر بلدا مختلفا، في بلدة تدعى سونكريافي التي لا يتجاوز عدد سكانها 4600 نسمة.

وفاز الزوجان الروسيان ديميتري وأنستازيا لونيفا بلقب العالم بعد أن سجلا دقيقة وثانيتين وثمانية وسبعين جزءا من الثانية، وتفوقا على الزوج بطل العالم خمس مرات الفنلنديان تايستو ميتينين وكريستينا هابانين بخمس ثوان.

أما المركز الثالث فكان من نصيب حاملي اللقب فيلا بارفينين وجانيت أوكسمان.

يشار إلى أن الفائز في اللقب يحصل على وزن زوجته من الجعة، جائزة على فوزه.

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