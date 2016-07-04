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شاهد: "بالدراجات" مصريات يوزعن وجبات إفطار رمضاني

4/7/2016

يلتقي عدد من الفتيات المتطوعات في مصر قبيل الغروب يوميا خلال شهر رمضان لتوزيع وجبات إفطار على الأسر المحتاجة في أنحاء القاهرة.

وتضم مبادرة "بالبسكلتة" ومعناها بالدراجة الهوائية مجموعة متطوعات يوزعن وجبات طعام بالدراجة.

وتسعى، مُؤسسة تلك المبادرة، نوران صلاح، إلى تشجيع الفتيات والنساء في القاهرة على ركوب الدراجة الهوائية وفي ذات الوقت مساعدة الأُسر الفقيرة لاسيما في المناطق التي يصعُب الوصول إليها بالسيارة في المدينة.

وتجمع المتطوعات أموالا وتبرعات كل ليلة من خلال بيعهن شطائر "سندوتشات" في أحياء راقية بالقاهرة.

وتُوزع وجبات الإفطار على الأُسر المحتاجة.

وبدأت المبادرة بعدد قليل من المتطوعات لكن العدد زاد مع الدعاية ووجود صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.

يشار إلى أن أعمال الخير والتبرعات للفقراء تزيد عادة خلال شهر رمضان الذي يصل اليوم الثلاثاء 5 يوليو تموز إلى آخر أيامه لهذا العام أعاده الله علينا جميعا وبلغنا إياه ونحن في أتم صحة وعافية.

       

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