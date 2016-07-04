شاهد: الديوك تعبر أيسلندا بخماسية لملاقاة الماكينات

وجه المنتخب الفرنسي "الديوك" المضيف إنذارا شديد اللهجة لنظيره الألماني "الماكينات" بطل العالم بعدما وضع حدا لمغامرة المنتخب الأيسلندي وبلغ الدور نصف النهائي من كأس أوروبا 2016 باكتساحه 5-2 الأحد على "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

وسجل الهدف الأول لمنتخب الديوك أوليفيه جيرو في الدقيقة 12، ثم أضاف بول بوغبا الهدف الثاني في الدقيقة 20 من ضربة ركنية أكملها برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 43 أحرز ديمتري باييت الهدف الفرنسي الثالث من تسديدة بعيدة في أقصى يسار مرمى أيسلندا.

واختتم أنطوان غريزمان أهداف الشوط الأول من تمريرة بعيدة انفرد بعدها بالحارس وسجلها من فوقه في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني سجل كولبيينن سيغثورسون الهدف الأول للمنتخب الأيسلندي.

وفي الدقيقة 59 أضاف جيرو الهدف الثاني له شخصيا في المباراة والخامس لفرنسا. وقلص بيركير بيارناسون في الدقيقة 84 الفارق للمنتخب الأيسلندي.

وتلتقي فرنسا في مباراة نصف النهائي مع ألمانيا يوم الخميس، في حين تواجه البرتغال في نصف النهائي الآخر، يوم الأربعاء، منتخب ويلز الذي أقصى بلجيكا في ربع النهائي.