البث الحي
منوعات

شاهد: الديوك تعبر أيسلندا بخماسية لملاقاة الماكينات

3/7/2016

وجه المنتخب الفرنسي "الديوك" المضيف إنذارا شديد اللهجة لنظيره الألماني "الماكينات" بطل العالم بعدما وضع حدا لمغامرة المنتخب الأيسلندي وبلغ الدور نصف النهائي من كأس أوروبا 2016 باكتساحه 5-2 الأحد على "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

وسجل الهدف الأول لمنتخب الديوك أوليفيه جيرو في الدقيقة 12، ثم أضاف بول بوغبا الهدف الثاني في الدقيقة 20 من ضربة ركنية أكملها برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 43 أحرز ديمتري باييت الهدف الفرنسي الثالث من تسديدة بعيدة في أقصى يسار مرمى أيسلندا.

واختتم أنطوان غريزمان أهداف الشوط الأول من تمريرة بعيدة انفرد بعدها بالحارس وسجلها من فوقه في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني سجل كولبيينن سيغثورسون الهدف الأول للمنتخب الأيسلندي.

وفي الدقيقة 59 أضاف جيرو الهدف الثاني له شخصيا في المباراة والخامس لفرنسا. وقلص بيركير بيارناسون في الدقيقة 84 الفارق للمنتخب الأيسلندي.

وتلتقي فرنسا في مباراة نصف النهائي مع ألمانيا يوم الخميس، في حين تواجه البرتغال في نصف النهائي الآخر، يوم الأربعاء، منتخب ويلز الذي أقصى بلجيكا في ربع النهائي.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)