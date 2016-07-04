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شاهد: أول فريق كرة قدم أمريكية نسائي في مصر

4/7/2016

في أحد الملاعب بالقاهرة تخضع لاعبات من فريق "بينك واريورز" لتدريبات اللياقة البدنية وهؤلاء النساء هن أعضاء أول فريق كرة قدم أمريكية في مصر جميع أعضائه من النساء.

وهن لا يضعن الكرة نصب أعينهن فحسب ولكنهن كما يقول أحد مؤسسي الفريق يطمحن لترك بصمة في المحافل الدولية.

وأنشئ الفريق في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي على يد اثنين من لاعبي كرة القدم الأميركية الذكور المصريين. وزاد عدد أعضاء الفريق من 25 إلى 37.

ومن المعروف أن كرة القدم الأمريكية رياضة احتكاك يرتدي لاعبوها الحشو والخوذات لحمايتهم من الإصابة في الملعب.

وقد لعب "بينك واريورز" مع فريق آخر يطلق عليه الذئاب وجميع أعضائه من النساء في المباراة الأولى من نوعها التي تقام في البلاد.

وفي مارس آذار حضرت بعثة من "منظمة كرة القدم الأمريكية بلا حدود" إلى مصر ومعها لاعبون من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية) وعقدت دورات تدريبية لعشاق هذه الرياضة.

كما أرسلت هذه المنظمة التي أنشئت لنشر كرة القدم الأمريكية في أنحاء مختلفة من العالم مدربين لتدريب الفرق النسائية.

ومنذ أن تشكل فريق "بينك واريورز" العام الماضي تم إنشاء ثلاث فرق نسائية أخرى في كرة القدم الأمريكية.

 

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