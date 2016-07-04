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حماس تنفي وجود مفاوضات حول صفقة تبادل جديدة للأسرى

4/7/2016

صلاح البردويل "قيادي بحماس" – الأناضول

نفت، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم (الإثنين) ما تردد عن إجراء اتصالات غير مباشرة مع "إسرائيل" لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة.

وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل: "لا علم لدينا بأية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة حول إبرام صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة والاحتلال".

وكان مسؤول إسرائيلي تحدث لصحيفة "يديعوت أحرنوت" عن إجراء اتصالات غير مباشرة مع حركة حماس  "من وراء الكواليس" بهدف عقد صفقة تبادل أسرى جديدة يتم بموجبها الإفراج عن معتقلين فلسطينيين مقابل أن تستعيد إسرائيل "جثتي جنديين" في القطاع وإسرائيليين آخرين دخلا القطاع طواعية واعتقلتهما "حماس".

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