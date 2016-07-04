البث الحي
منوعات

تقارير: حظر صلاة العيد خارج المساجد في تونس

4/7/2016

تقارير: حظر صلاة العيد خارج المساجد في تونس

ذكرت تقارير إعلامية في تونس اليوم الاثنين أن وزارة الداخلية اتخذت قرارا بمنع صلاة العيد خارج المساجد لاعتبارات أمنية تمر بها البلاد.

وحتى اليوم (الاثنين) لم تصدر وزارة الداخلية بلاغا رسميا لإخطار المصلين بقرارها كما لم تكشف إدارة الإعلام بالوزارة عن خططها لمنع الصلاة في الشوارع.

إلا أن فاضل عاشور، متحدث باسم نقابة الأئمة في تونس، قال لوسائل  الإعلام المحلية إن وزارة الداخلية رفضت مطالب تقدمت بها جمعيات من أجل  إقامة صلاة العيد خارج المساجد.

وأضاف عاشور أن الأئمة لم يرسلوا أي طلب في الغرض لاقتناعهم بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الاحتياط الأمني والحذر.

ونقلت صحيفة "الشروق أونلاين" عن مصدر لم تسمه بوزارة الداخلية، إن الوزارة منعت الصلاة في أماكن مفتوحة وستتخذ إجراءات ضد كل تجاوزات.

وأضاف المصدر للصحيفة أن وحدات الأمن نجحت في إفشال مخططات كانت ستستهدف عديد المناطق والمنشآت في شهر رمضان وان الخطر لا يزال قائما، أو انتحاريين في صفوف المصلين وتنفيذ عمليات غادرة".

وكانت السلطات في تونس اتخذت قرارا مماثلا في عيد العام الماضي بمنع  الصلاة في الساحات العامة بعد الهجومين الإرهابيين في متحف باردو ونزل إمبريال مرحبا بسوسة والذين خلفا 59 قتيلا من السياح.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)