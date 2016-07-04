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تركيا تنفي السماح لروسيا باستخدام قاعدة "إنجرليك"

4/7/2016

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

 

نفى وزير الخارجية التركي إتاحة بلاده لروسيا إمكانية استخدام قاعدة إنجرليك الجوية.

 

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم (الاثنين) إنه لم يقترح إمكانية فتح تركيا قاعدة إنجرليك الجوية لروسيا وأضاف أن أنقرة منفتحة على التعاون مع موسكو في قتال تنظيم الدولة.

ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن للطائرات الروسية استخدام إنجرليك قال تشاووش أوغلو "لم أدل بهذا التعليق. قلت إن بإمكاننا التعاون مع أي شخص في قتال تنظيم الدولة."

وأضاف "قلنا إننا قد نتعاون مع روسيا في الفترة المقبلة في قتال تنظيم الدولة ولم أذكر أي تعليق يشير إلى قدوم  الطائرات الروسية إلى قاعدة إنجرليك الجوية".

كان الكرملين قد صرح أن اقتراح تركيا إمكانية إتاحة قاعدة إنجيرليك الجوية لروسيا للتعاون مع موسكو في " قتال تنظيم الدولة الإسلامية تصريح مهم".

وأقر المتحدث باسم الكرملين بعدم إجراء أي اتصالات مع تركيا في هذا الشأن حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "لا أعلم ما إذا كان جيشنا أجرى اتصالات بعد أم لا. هذا بالتأكيد تصريح خطير يجب أن يتم تحليله أولا من وجهة نظر عسكرية وسياسية".

وأضاف بيسكوف أن هجمات الأسبوع الماضي على مطار اسطنبول أظهرت أنه من "الحتمي" أن تتبادل روسيا وتركيا المعلومات بشأن الإرهابيين فضلا عن التعاون في مكافحة التهديدات الإرهابية".

وتعهدت موسكو بإعادة بناء العلاقات مع أنقرة بعد أن عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي عن أسفه لإسقاط طائرة حربية روسية بالقرب من الحدود السورية. كانت موسكو قد قطعت تقريبا جميع العلاقات الاقتصادية ومنعت السياح من زيارة المنتجعات التركية.

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