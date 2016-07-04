الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم هدفين للجيش السوري

تدريبات عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان-(غيتي)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن إسرائيل هاجمت هدفين للجيش السوري بعد أن تعرضت هضبة الجولان الخاضعة لسيطرة إسرائيل "حسب تعبيره" لنيران شاردة من القتال في الحرب الأهلية السورية.

وقالت متحدثة إن هدفين للجيش السوري استهدفا أثناء الليل بعد أن تضرر السياج الأمني الإسرائيلي في هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

ولم تقدم المتحدثة مزيدا من التفاصيل بشأن الهدفين أو الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في الهجوم.

وقبل شهرين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل شنت عشرات الهجمات في سوريا. وعلى الرغم من حيادها الرسمي في الحرب الأهلية السورية كثيرا ما تعهدت إسرائيل بمنع وصول شحنات أسلحة متقدمة لجماعة حزب الله اللبنانية التي يتحالف مقاتلوها مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ورد الجيش الإسرائيلي أيضا في الماضي بقصف وضربات جوية على سقوط قذائف مورتر على الجولان أثناء معارك في الصراع السوري.